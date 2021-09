Court-Circuit. live : la nouvelle plateforme pour ne rater aucun concert !

Active depuis 1992, l’asbl est une fédération d’organisations de concerts, de lieux et de festivals, œuvrant à la reconnaissance et à la professionnalisation du secteur des musiques actuelles en Wallonie et à Bruxelles. © Court-Circuit

Afin de mettre en avant des musiciens talentueux et des organisations de concerts, l’association Court-Circuit a créé Court-Circuit. live, un agenda-concert dédié aux musiques actuelles en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Court-Circuit, c’est quoi, c’est qui ?

Active depuis 1992, l’asbl est une fédération d’organisations de concerts, de lieux et de festivals, œuvrant à la reconnaissance et à la professionnalisation du secteur des musiques actuelles en Wallonie et à Bruxelles. Mais c’est aussi une structure d’accompagnement des musicien.ne.s vers les scènes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de promotion de la diversité des musiques actuelles. Aujourd’hui, Court-Circuit s’avance comme le porte-voix des artistes et des structures liées à la musique.

3 images La plateforme fonctionne comme un réseau social, en créant un profil, l’utilisateur peut s’abonner aux artistes ou aux organisations. © Court-Circuit

Court-Circuit. live : ça sert à quoi ?

L’agenda de Court-Circuit. live regroupe déjà plus de 70 organisations et 2700 artistes actifs. Mettre en valeur les concerts de musiques actuelles (pop, rock, electro, hip-hop, chanson…) est primordial pour cette association, plus que jamais après cette période particulière traversée par l’industrie musicale.

La principale particularité de cet agenda musical réside dans le fait qu’il est alimenté par les organisations membres – tels que le Vecteur, Recyclart, Belvédère ou encore le Reflektor – mais aussi par l’ensemble des artistes inscrits sur la plateforme. En suivant vos artistes, vous pourrez bien évidemment les voir dans des salles reconnues mais aussi dans des lieux dont vous ignorez encore l’existence. Ce qui est un plus, pour ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus et dénicher la perle rare des concerts, profiter d’un live plus intimiste ou même découvrir d’autres artistes. La plateforme fonctionne comme un réseau social, en créant un profil, l’utilisateur peut s’abonner aux artistes ou aux organisations. Il peut affiner ses recherches selon le calendrier, les villes ou encore selon le genre musical. Bref, les amateurs de musique ont toutes les cartes en main pour ne rater aucun concert, découvrir de nouveaux artistes ou acheter leurs places en prévente.