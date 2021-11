Coup de cœur pour "Daydrinking", le nouveau titre de Circus Café, parfait remède anti-spleen

Samedi matin, 10H, il pleut, le seum.

La progression de l’épidémie de coronavirus a poussé les autorités à prendre de nouvelles mesures ce vendredi. Entre autres : fermeture des boîtes de nuit, restriction dans les bars et restaurants, des fêtes privées hors domiciles interdites… Alors forcément, ce samedi matin on se réveille avec la gueule de bois ou le bon gros cafard, c’est selon… On se réveille surtout avec ce sentiment que cette pandémie n’en finira jamais.

Heureusement, l’excellent groupe belge Circus Café a eu la très bonne idée de sortir son nouveau titre "Daydrinking" hier et depuis, on l’écoute en boucle et ça va un peu mieux. On a presque envie de sortir du lit pour refaire la choré du clip, en pyjama dans notre salon. Et vous savez quoi ? Vous devriez faire pareil !

"Tout seul dans le noir, tant de mal à me lever.

Du mal à y croire, que tout finit par passer.

Et toutes mes idées noires et toutes mes peurs et mes pensées

Je recommence à boire, et tout finit par passer."

"Daydrinking", contrairement aux boissons alcoolisées, se consomme sans modération. C’est un morceau qui parle de solitude et d’ennui. Des moments qu’on a tous traversés durant les derniers confinements et que l’on va probablement encore tous connaître dans les prochains mois… "Le titre est la B.O. parfaite pour ces journées douces-amères, pleines de spleen et de questions" confie le groupe et on est assez d’accord avec eux.

Un single qui annonce un opus à venir courant 2022. Celui-ci a été enregistré durant l’été 2020, celui de tous les (im) possibles. On a hâte d’entendre la suite !

En attendant, suivez-les sur les réseaux : Facebook, Instagram et Youtube.