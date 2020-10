Coup de cœur pour David Numwami, ovni pop belge

Il s’appelle David Numwami, il est bruxellois et bourré de talents. Retenez bien son nom car ce dandy au cœur de beurre a un avenir très prometteur.

A seulement 26 ans, David Numwami a un parcours artistique impressionnant. Diplômé en musicologie et philosophie, l’artiste est chanteur, producteur, multi-instrumentaliste et peut se vanter d’avoir collaboré avec des artistes de renom comme Flavien Berger, Charlotte Gainsbourg ou encore Nicolas Godin du groupe Air.

Ses aventures musicales l’ont emmené aux quatre coins du monde : Tokyo, New-York, Los Angeles, Stockholm... De ses voyages, David Numwami puise des inspirations pour écrire ses chansons. Ses textes sont comme lui, à la fois drôles et mélancoliques. On sent que celui dont le nom signifie "Voici le roi David", est un grand rêveur avec un caractère bien trempé.

Cet état d’esprit décalé, on le retrouve également dans le clip de "Beats !", deuxième extrait qui vient de sortir de son futur album. Il s’agit d’une ode intemporelle à la vie d’artiste et à la musique. "C’est faire ce que l’on aime, et le faire à fond, coûte que coûte et sans trop d’attentes. C’est le bonheur du processus de création."

L'argent j'ai toujours fait sans. Lundi mardi spaghettis, jeudi vendredi aussi.

"Beats!" a été enregistré dans sa chambre à Bruxelles et le clip est "homemade". "Ce morceau est ma déclaration d’amour à la musique, ma meilleure amie depuis que j’ai cinq ans. J’ai essayé de décrire le sentiment de bonheur que j’éprouve dès que j’ai l’occasion d’en jouer, comme un rush d’adrénaline ou de sérotonine."

La musique de David Numwami est comme un bonbon acidulé qu’on n’a pas envie de terminer: à la fois douce et piquante. Après l'avoir écouté, une chose est sûre, vous en redemanderez!