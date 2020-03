Coronavirus - Le ciné-concert du "Grand Bleu" reporté au 11 décembre

Le concert live inspiré par le film "Le Grand Bleu", réalisé par Luc Besson et sorti en salles en 1988, qui devait avoir lieu le 31 mars prochain au Palais 12 à Bruxelles, a été reporté au 11 décembre à la suite des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, indiquent mardi les organisateurs. Les tickets restent valables pour la nouvelle date.

Lors de ce spectacle, Eric Serra, compositeur de la musique du film, interprétera son oeuvre en live sur scène pendant la projection, accompagné de ses musiciens.

Inspiré des vies des plongeurs Jacques Mayol et Enzo Maiorca, "Le Grand Bleu", avec Jean Reno et Jean-Marc Barr à l'affiche, a attiré plus de 14 millions de spectateurs à l'échelle internationale et est resté plus de trois ans en salles.

"Vendue à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde, la musique du 'Grand Bleu' fut couronnée à l'époque d'un César et d'une Victoire de la meilleure musique de film", rappellent les organisateurs.

Le concert n'est pas annulé et les tickets émis restent donc valables pour la date du 11 décembre. Les détenteurs de billets seront contactés par courriel par leur point de vente.