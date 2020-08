La crise du coronavirus frappe l’AB en plein cœur... c'est la première phrase du communiqué de l'Ancienne Belgique, contrainte de suspendre sa collaboration avec plus de 200 collaborateur.trice.s externes.

Depuis le début de la crise sanitaire, on a beaucoup déploré l'arrêt forcé des artistes, en oubliant le sort de tou.te.s les invisibles qui font que le spectacle existe : les monteur.euse.s de scène, agents de sécurité, personnel horeca, technicien.ne.s indépendants, personnel de cuisine backstage ou encore de nettoyage. Ce sont elles et eux que l'AB doit remercier aujourd'hui.

Continuer à soutenir le fonds de solidarité pour la musique live en Belgique

Si les concerts redémarreront (espérons-le) timidement en septembre avec entre autres Blanche, Scylla et IAM, mais 13 reports sur 25 concerts prévus quand même... les organisateurs craignent qu’une véritable relance ne soit possible avant l’été 2021 (selon le scénario le plus optimiste), comme il a été confirmé récemment lors d’une audition sur l’évaluation de la politique corona au Parlement flamand, précise l'AB.