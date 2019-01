Concours : Vocal Sampling à Wolubilis le 31 janvier

Pour ceux qui ne connaissent pas Vocal Sampling, c’est LE groupe vocal phénomène venu de Cuba ! Six musicos incroyables qui recréent a cappella toute la chaleur d’un orchestre latino. Ces magiciens des cordes vocales chantent et reproduisent avec leurs voix toutes les sonorités des instruments. Un habile mélange de musique cubaine et de reprises de titres cultes. Attendez-vous à imiter la trompette et le trombone, car c’est joyeusement contagieux.

à voir le 31 janvier à Wolubilis

Le spectacle affiche complet, donc si vous voulez y assister, tentez votre chance en participant à notre concours.