Concours : La nuit solaire à Floreffe

Nuit Solaire, la musique sacrée s'installe à Floreffe.

Ce nouveau festival a été imaginé comme un moment suspendu, entre partage et rencontre grâce à l'écoute de musiques s’inspirant de différentes traditions religieuses ou spirituelles à travers le monde.

Au cœur de l’église abbatiale de l’Abbaye de Floreffe, ce festival d’un genre nouveau vous invite à découvrir que la musique, lorsqu’elle atteint un tel niveau de sensibilité, peut nous mettre en contact et nous rassembler autour des énergies du monde, au-delà des différences, des frontières, des religions et des spiritualités qui nous émaillent. Ces musiques spirituelles ou sacrées sont plus qu’un dialogue à un niveau planétaire: elles favorisent la rencontre et la communion avec la nature et tous les êtres qui la composent.



À l’origine de ce projet, on retrouve Jean-Yves Laffineur et Stany Bouillon tous deux fondateurs du festival Esperanzah!. C’est donc naturellement que Nuit Solaire porte les mêmes valeurs culturelles, sociales, économiques et environnementales que son grand frère estival. Nuit Solaire se veut également une ouverture sur le monde, mais cette fois, en ajoutant la dimension ‘sacrée’ et ‘spirituelle’ comme porte d’entrée… Un moment " solaire ".

L'église abbatiale accueillera 3 grands concerts qui prendront toute leur dimension dans ce lieu d'exception. Entre les concerts, les festivaliers pourront se poser et se détendre dans le cloître jouxtant l'église en découvrant un artiste et son instrument. Cet espace propice à la réflexion et la méditation mettra en lumière un ou des instruments de musique traditionnellement dévolus à un usage sacré : violoncelle, oud, sitar…

