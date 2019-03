Concours : Kidzik et le concert des Gros Ours

Le Kidzik vous convie à la huitième édition de son incontournable festival musical jeune public. Durant tout le mois de mars, partez à la découverte de musiques originales, d’animations insolites et d'endroits conviviaux. Une douzaine de lieux résonneront aux sons des guitares, claviers, batteries, clarinettes et autres sousaphones ! Le Kidzik fait chanter et danser les enfants de la capitale pour les sensibiliser aussi bien à la musique classique qu’au rock ou au jazz.

La musique est un atout pour développer la créativité et la socialisation des enfants. Venez partager cette belle fête musicale en famille ou entre amis. Le Kidzik, un pur bonheur pour les jeunes mélomanes !