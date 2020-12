Comme une envie de "Boule Disco" avec la chanteuse et productrice belge Le Manou

Les portes des clubs et des bars sont fermées depuis de longs mois, les spotlights sont éteints, les couples ne dansent plus collés serrés sur le dance floor. Avec "Boule Disco" Le Manou nous livre une ode à une époque qui nous semble à présent si lointaine…

Il y a un brin de nostalgie et de romantisme dans le nouveau titre de Le Manou : "C’est une chanson qui parle de ces soirées passées à danser sur le dance floor où on pouvait faire de belles rencontres… C’est pour cela que c’est surtout une chanson d’amour."

La chanteuse et productrice nous confie être, comme beaucoup d’entre nous, en manque de danse, de fête et de rencontres. "J’ai voulu faire un titre dansant bien que la fête soit interdite pour le moment, parce que j’adore danser et que ça me manque ! " nous confie Le Manou. "Mon prochain EP intitulé 'La Femme' sera d’ailleurs très dansant. J’ai hâte de le présenter au public et j’espère que d’ici-là on pourra refaire la fête."

Ce titre, c’est une ode à cette magie perdue du dance floor, sur lequel on se laissait tournoyer avec l’être aimé.

Le Manou, (Manou Maerten de son vrai nom), a la fibre musicale en elle depuis toujours. A 17 ans, elle fait un passage dans l’émission 'The Voice Belgique' (saison 2). Cette expérience lui permet de découvrir un autre aspect de la musique : "J’étais jeune et naïve à l’époque. Tenter 'The Voice' m’a permis de trouver mon propre chemin et surtout de me rendre compte qu’il n’y a pas que le chant dans la musique. J’ai découvert le côté production qui m’a beaucoup plu." La jeune femme a d’ailleurs entrepris des études dans cette direction artistique et vient tout juste d’être diplômée en production musicale au conservatoire de Gand.

A côté de son projet musical "Le Manou", Manou Maerten a ouvert il y a quelques semaines "Durbuy Music" avec son compagnon Damien Cnockaert (qu’elle n’a pas rencontré sur le dance floor). Il s’agit d’un studio d’enregistrement niché en plein coeur de la nature à Durbuy. "On voulait proposer un espace créatif authentique. Au début, j’avais très peur de me lancer car la production est un milieu encore fort masculin. Mais aujourd’hui, je suis très fière d’y être arrivé !" Dans ses prochaines chansons, Le Manou évoquera d'ailleurs la place de la femme dans la société, dans les relations amoureuses et parlera également des injonctions faites au corps féminin. L'EP intitulé "La Femme" sortira le 5 mars 2021.

En attendant l’EP, le single "Boule Disco ainsi que 'Palmier' sont à écouter sur toutes les plateformes. Pour suivre les actualités de la chanteuse, retrouvez Le Manou sur Instagram et sur Facebook.