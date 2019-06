Commander Spoon et son jazz à l’énergie solaire

La formation belge qui manie avec aisance les influences et les instruments se produisait à la Fête de la Musique le dimanche 23 juin au Parc du Cinquantenaire.

Commander Spoon est une formation jazz belge née il y a presque deux ans, composée de Pierre Spataro au saxophone, Samy Wallens à la batterie, Florent Jeunieaux à la guitare et Fil Caporal à la basse. Le quatuor bruxellois propose un jazz décomplexé et mêlés d’influences. Profondément groove, ses mélodies sont tantôt rayonnantes, tantôt lancinantes, inquiétantes et fiévreuses mais toujours incroyablement rythmées et énergiques.

Les quatre compères font voyager l’auditeur exigeant à travers des contrées aux drapeaux ornés de note bleu, à la fois cassant les rythmiques, enchaînant les contre-pied et retombant toujours sur ses pattes. Du jazz de haut vol. Commander Spoon a déjà sorti deux EP et un troisième est en préparation.

Le groupe avait été invité par Lefto en octobre dernier à l’AB Club pour un concert “Jazz Cats” réunissant les coups de coeur du producteur. Aux côtés de Glass Museum et Collectif Conscience, les quatre musiciens avaient déjà donné une belle impression. Depuis, Commander Spoon a pris de la bouteille et son assurance est plus palpable. Heureux d’être sur la scène du Cinquantenaire, ils sont parvenus à partager une superbe énergie, lumineuse. La formation a délivré une performance solaire et joyeuse avec des envolées instrumentales remarquées, devant un public entièrement conquis. Commander Spoon confirme sur scène et la sortie de son prochaine EP est à surveiller de très près.