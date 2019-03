Collaboration entre Flagey et le Collegium Vocale Gent à Bruxelles

Le Collegium Vocale Gent entame une collaboration de longue durée avec Flagey à Bruxelles, indique mercredi le cabinet du ministre flamand de la Culture Sven Gatz (Open Vld), lequel soutient financièrement le projet. Cette collaboration voit la chorale gantoise s'installer en résidence à Flagey et aboutira à une série de concerts en 2019 et 2020.

Le Collegium Vocale Gent y bénéficie d'un espace de répétition et pour y donner des masterclass. L'accord de collaboration prévoit l'organisation chaque année avec Flagey de trois productions.

L'association ambitionne aussi de toucher un public plus large et plus jeune. Le Collegium Vocale Gent et son chef d'orchestre Philippe Herreweghe vont lancer des projets à destination des jeunes Bruxellois afin de les initier au chant choral.

Un concert de Bach est programmé en juin prochain et en octobre, à l'occasion des Arvo Pärt Days, est prévu un concert autour de l'oeuvre Kanon Pokajanen du compositeur estonien Arvo Pärt, dirigé par Kaspars Putnins.