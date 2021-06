Coline et Toitoine : "On a mis du temps à se mettre d'accord sur le style de musique qu'on voulait faire"

"Au début, je me tenais aux partitions et je jouais des choses classiques. Mais j'ai par la suite commencé à créer mes propres morceaux. Plus tard, j'ai découvert le logiciel Garage Band sur mon ordinateur. J'ai compris que ça me permettait d'accéder à beaucoup plus de sonorités différentes. J’avais la possibilité de faire des choses qui ressemblaient à ce que j'entendais à la radio. Je faisais ça tout le temps, même en vacances", explique le jeune musicien. Elle, au chant et aux paroles des chansons. Lui, à la composition et à la production. Ils réalisent rapidement que leur complémentarité est un atout.

Les deux commencent d’abord par jouer ensemble, pour s’amuser, pour se découvrir. L’idée de former est un duo n'est pas sur la table au début. "On n’a pas vraiment décidé de créer un groupe. Au début, c'était plus Coline Feat. Toitoine ou Toitoine Feat. Coline. Lorsqu'on a eu l'occasion de jouer à un festival, on nous a demandé le nom de notre groupe, on a paniqué car on avait pas de groupe à la base. Alors on a simplement répondu Coline et Toitoine", se souvient le pianiste.



Leur "vraie" première chanson, "Write A Song" est diffusée sur les plateformes de streaming en janvier 2019. Un premier pas dans leur univers pop et électro. "On a dû faire une vingtaine de versions pour ce titre. On a mis du temps à accorder nos violons et à se mettre d'accord sur le style de musique que l’on voulait faire", se rappelle Coline. Les deux amis ont en effet des goûts musicaux différents. Pour Toitoine, il est important de rester sur la même longueur d’onde : "On a tous les deux une playlist sur Spotify où chacun de nous glisse des morceaux qu'on découvre ou des classiques. Cela permet de rester au courant des goûts de l'autre et se mettre d'accord sur le style qu'on a envie de faire sur nos chansons. C'est quelque chose qu'il faut entretenir."