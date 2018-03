Coeur de Pirate et Kygo rejoignent Depeche Mode au festival Vieilles Charrues

Kygo, Fatboy Slim ou encore Coeur de Pirate: les organisateurs des Vieilles Charrues ont annoncé lundi les 33 derniers noms de la 27e édition du plus gros festival de France qui ouvrira le 19 juillet à Carhaix (Finistère) avec le groupe Depeche Mode.

Outre les DJ norvégien Kygo et anglais Fatboy Slim, ainsi que la chanteuse québécoise Coeur de Pirate, le festival a dévoilé la présence du groupe écossais Mogwai ou encore des rois du rock électro belge Soulwax.

"Entre électro, rock, pop, artistes dépassant les frontières ou découvertes percutantes, le festival complète et signe une programmation aux saveurs envoutantes et aux accents voyageurs", indique le festival dans un communiqué, précisant que les journées de vendredi, samedi et dimanche sont déjà complètes.

Parmi les autres noms déjà annoncés, les Anglais de Depeche Mode en concert d'ouverture le 19 juillet. Le groupe aux plus de 100 millions de disques vendus et qui compte 30 millions de fans ayant assisté à ses concerts à travers le monde en près de quarante ans de carrière se produira sur la scène Glenmor, la plus grande du festival.

Marquis de Sade, Les Négresses Vertes, Jain, Massive Attack, le duo de rappeurs Bigflo & Oli, IAM, mais aussi Véronique Sanson ou Robert Plant, l'ancien chanteur du groupe de rock Led Zeppelin, ont aussi été annoncés.

Les concerts s'enchaîneront pendant quatre jours, jusqu'au 22 juillet, dans la vaste pleine de Kerampuilh, d'une superficie de près de 100.000 m2, soit l'équivalent de près de 15 terrains de foot.

En parallèle du festival de musique, les 19 et 20 juillet, se tiendra la 5e édition du West Web Festival, qui accueille les "rockstars du web".

La 26e édition des Vieilles Charrues avait enregistré 280.000 festivaliers en quatre jours.