"Closer" l'album culte de Joy Division fête ses 40 ans

Le printemps 1980 est celui de tous les possibles pour Joy Division . Le groupe de Manchester, à la musique mélancolique et énervée, sort un premier album " Unknown pleasures " en juin 1979, encensé par la critique, suivi d'une tournée européenne de janvier à mai 80 et d'un deuxième album " Closer ", enregistré en mars. Le groupe doit enchaîner avec une tournée américaine. L'histoire s'arrête le 18 mai 1980 avec le suicide de Ian Curtis . Le chanteur charismatique a 23 ans. Surmenage, maladie, nouvelle relation et combustion de son mariage auront eu raison de lui.

Aujourd'hui, la réédition de "Closer" permet de mesurer l'influence persistante de cette musique sombre et fantomatique dont les héritiers, revendiqués ou non, sont légion. D' Interpol aux jeunes Anglais de Working Men's Club , qui ne sortiront leur premier album qu'en octobre et traînent déjà cette encombrante comparaison.

C'est le second et dernier album du groupe de Manchester. Des morceaux à la beauté glacée et mélancolique due au rythme lent imposé par Martin Hannett pour le disque, mais qui gagnaient en puissance et en agressivité sur scène. Le design minimaliste des pochettes des deux albums, réalisé par Peter Saville, participe aussi au culte voué aujourd'hui au groupe. Avant sa mort, Ian Curtis et le groupe avaient choisi l'image de la pochette, une tombe d'un cimetière de Gènes. Le groupe et le label décideront de conserver cette image.

"C'est le côté poignant de Closer, c'est le journal intime d'une dépression", décrypte Pierre-Frédéric Charpentier, auteur de "Joy Division, Sessions 1977-1981" (Editions Le Mot Et Le Reste). Isolation, le titre le plus dansant, électro-pop, est un des textes les plus sombres qui soit. Et Love Will Tears Us Apart (L'amour nous mettra en pièces) est un texte déchirant sur l'impossibilité du choix amoureux".