CLIP : Pierres s’est fait un énorme tattoo

Quelle serait votre réaction si vous découvriez sur votre corps un énorme tattoo ? Tentative de réponse dans le nouveau clip de Pierres.

Se réveiller avec un tattoo qu’il avait complètement oublié, c’est ce qui est arrivé au chanteur belge Pierres dans son nouveau clip "Un énorme tattoo", une petite curiosité sortie aujourd’hui. Ce double clip tout frais, tout neuf vient d’être récompensé du premier prix du festival du clip "Video Killed the Radio Star" qui avait lieu ce week-end au théâtre les Riches-claires à Bruxelles. Une belle récompense quand on sait l’importance des clips pour faire connaître sa musique actuellement : "le clip est bien plus qu’un support de diffusion. C’est un art à part entière ! Et ses artistes méritent d’être mis en valeur et reconnus" expliquent les organisateurs du "VKRS".

D’après Pierres, "Un énorme tattoo", c’est l’histoire : "d’un mec bien vénère, suivi d’une foule compatissante, qui marche colère dans une rue. Il vient de se faire un énorme tattoo et il le déteste. Ça aurait pu tout aussi bien être " le chemin de croix d’un homme en détresse avec son Golgotha à gravir et quelques badauds tout autour ", ou encore " un type au projet fraîchement tatoué sur le corps, en face de lui une montagne, et à ses côtés confondus, doutes, peurs et proches ".

Vous aurez compris que l’artiste ne manque pas d’humour et d’autodérision. Ses chansons (en français toujours !) sont quant à elles décomplexées, intimes et éclectiques.

Pierres avec un "S"

Il a des allures de Dandy et sa moustache rappelle celle de Brassens. Si Pierres s’écrit avec un "S", c’est parce qu’il y a plus d’un Pierre dans la tête de Pierre Leroy : "Ce projet, ce sont les retrouvailles de tous les Pierre de Pierre, " comme autant de visages que les rencontres et les expériences ont dessinés avec le temps."