"Classical Tribute" d’Olivier Collette, une jolie passerelle entre musique classique et jazz

C’est une rencontre entre le classique et le jazz que nous propose le pianiste belge Olivier Collette, ancien élève de Diederik Wissels et Eric Legnini.

Olivier Colette a étudié les percussions classiques et a pris une année de leçons de piano classique. Mais c’est à Dubaï, il y a 15 ans, qu’Olivier Collette eu le déclic de cet album, en lisant le livre d’Eric Emmanuel Schmitt "Ma Vie Avec Mozart". Un livre accompagné d’un CD reprenant quelques œuvres de Mozart qu’Olivier a pu redécouvrir. Le compositeur autrichien est donc bien présent avec le concerto N°21 pour piano composée en 1785. Une fois le thème posé par Olivier Collette, son Trio se laisse emporter vers le jazz avec une délicieuse élégance. Parmi les autres compositeurs classiques repris dans l’album "Classical Tribute" Chopin, Liszt, Debussy, Bach, Ravel, Purcell. Olivier signe deux compositions et les arrangements de cet album. Olivier Collette cède cependant sa place derrière le piano à la pianiste verviétoise Éliane Reyes pour deux titres. C’est donc en Trio qu’Olivier a décidé de proposer cette aventure musicale, véritable exercice de style entre jazz et classique. Il est accompagné de Victor Foulon à la contrebasse et de Daniel Jonkers à la batterie.