"Clandestino", la chanson de l'été signée Shakira et Maluma

Shakira et le chanteur colombien Maluma viennent de dévoiler leur troisième collaboration intitulée "Clandestino", un reggaeton parfait pour l'été.

Les deux stars colombiennes adorent travailler ensemble. Après le succès de "Chantaje" et "Trap", ils reviennent avec un titre dansant sur le thème d'une histoire d'amour clandestine.



Shakira a annoncé la sortie du morceau sur Twitter accompagnée de ce message, "On ne peut pas s'en empêcher. On s'est encore retrouvé ensemble avec @Maluma et une toute nouvelle chanson en a découlé. La voici, #Clandestino. C'est l'été!"

Shakira est actuellement en tournée en Europe, elle passera par Paris les 13 et 14 juin, peut-être y chantera-t-elle ce nouveau titre ?