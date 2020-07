Claire Parsons, une luxembourgeoise cartésienne et émotionnelle

Claire Parsons, née au Luxembourg en 1993, baigne dans la musique depuis toute petite. A la maison, ses parents écoutent Pink Floyd, Led Zeppelin, The Beatles, Pearl Jam, Red Hot Chili Pepers, Nirvana…

Pourtant c’est un tout autre genre qui va la décider à devenir musicienne. Elle commence à jouer du piano classique à 5 ans au Conservatoire de Luxembourg, puis étudie d’autres instruments tels que la guitare classique et électrique, le piano jazz et le chant classique et jazz. Elle obtient sa licence en 2017 en chant jazz et vient de terminer en juin 2020 son master au Conservatoire royal de Bruxelles sous la supervision du chanteur David Linx et du pianiste Diederik Wissels. Claire Parsons joue et compose pour de nombreux groupes tels qu’Arthur Possing Trio, Aishinka, Archipélagos, deLäb Orchästra, Claire Parsons & Eran Har Even Duo.