Claire Laffut sort un premier album teinté de cinquante nuances de "Bleu"

Claire Laffut, chanteuse pop originaire de Namur, vient de sortir son tant attendu premier album. Il est sobrement intitulé "Bleu", une couleur omniprésente dans la vie de cette artiste aux multiples talents.

Claire Laffut est auteure, compositrice, interprète. Elle est aussi danseuse, artiste plasticienne et mannequin. En 2018, elle sortait un premier EP, intitulé "Mojo" qui avait été bien reçu par la critique et largement diffusé en radio. Ce vendredi 3 septembre, la jeune artiste sortait son premier album intitulé "Bleu". Bleu, c’est la couleur de ses cheveux mais aussi celle de l’océan qu’elle aime tant. Bleu, comme le nom de son petit poisson et une couleur omniprésente dans ses tableaux. La chanteuse nous explique son obsession pour le bleu : "C’est effectivement tout ça ! Je me suis aussi inspirée du belgicisme 'Je suis bleu de toi', qui veut dire 'Je suis amoureuse de toi'. Bleu, c’est aussi la couleur des débutants et ça me correspond bien finalement puisque j’ai commencé la musique à 22 ans et que tout ça est encore nouveau pour moi. Bleu rassemble donc plusieurs idées qui collent bien à un premier album."

Si Claire Laffut a choisi le bleu (considéré comme couleur "froide") comme fil conducteur de son album, musicalement parlant on est plus sur des sonorités chaudes et solaires grâce aux rythmes latinos/afros qui rythment ses chansons. La chanteuse voulait que son album soit entraînant et c’est réussi grâce aux productions signées Tristan Salvati (Angèle, Julien Doré, Louane), Gaspard Murphy et Pierre Juarez (M, Fatoumata Diawara). "L’album, je l’ai créé comme une mer déchaînée qui se calme au fur et à mesure qu’on avance dans les titres. Sur la fin on arrive à quelque chose de plus doux et c’est le calme de la mer qui domine."

La chanteuse a profité de cet album pour renouer avec sa première passion : la danse. On vous conseille de jeter un œil au clip d'"Hiroshima" pour découvrir la belle performance de Claire Laffut, danseuse de formation, dont les rêves de ballerine ont été brisés par une vilaine blessure.