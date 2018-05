Cinq choses à savoir sur Frank Sinatra, disparu il y a 20 ans

"The voice"

Sinatra enregistre son premier disque le 13 juillet 1939, et, dès 1942, devient une vedette. Il enregistrera plus de 100 disques et des tubes par dizaines: "Strangers in the night", "I've got you under my skin", "My way"... Sa carrière a pourtant connu des hauts et des bas, durant lesquels il s'est souvent tourné vers Hollywood, obtenant un Oscar en 1953 pour "Tant qu'il y aura des hommes".

Sur scène jusqu'à plus de 75 ans, seul ou en compagnie du "Rat pack" (Dean Martin, Sammy David Jr....), "The voice" a aimanté les foules. En 1962, indifférent à la vague Elvis Presley, Sinatra, en "costume bleu nuit, pochette rouge et noeud papillon", crée l'émeute à l'Olympia. "A 23h30, les organisateurs continuaient de refouler fermement des retardataires prêts à payer 5.000 anciens francs pour assister debout à la fin du récital".