Dans le cadre des Spotify Singles, où la plateforme de streaming invite des artistes, à réinterpréter leur répertoire, le groupe britannique a offert une nouvelle version de "Get Out", mais aussi du tube "Stay" initialement chanté par Rihanna.

"Get Out" est issu du dernier album de Chvrches "Love Is Dead" sorti cette année.

Le groupe sera présent lors de l'édition française du Pitchfork Music Festival, qui se tiendra du 1er au 3 novembre prochain.