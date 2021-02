Christian McBride, à la fois réjouissant et civique avec ses deux derniers albums

Musicien de séances sur plus de 300 enregistrements, le bassiste et contrebassiste Christian McBride, vole de ses propres ailes dès 1995. Après quatre albums pour le label Verve et le recueil collectif The Philadelphia Experiment avec Questlove (The Roots) et Uri Caine, il mène le Christian McBride Band jusqu’en 2008, au registre très éclectique, de l’acoustique au jazz fusion.

Né le 31 mai 1972 à Philadelphie, le contrebassiste de jazz se forme à la Julliard School de New York avant d’entamer une carrière de musicien de séances pour des personnalités telles que Joe Henderson, Freddie Hubbard, Herbie Hancock, McCoy Tyner, Chick Corea, John McLaughlin, Pat Metheny, Roy Haynes, Wynton Marsalis, Hank Jones, Joshua Redman ou Diana Krall. Il est également membre du Five Peace Band (avec Chick Corea, John McLaughlin, Kenny Garrett et Vinnie Colaiuta) le temps d’une tournée et d’un album. Son éventail de collaborations ne s’arrêtant pas au jazz, il accompagne également James Brown, Carly Simon, Bruce Hornsby, Sting ou The Roots. Tout au long de sa carrière, le musicien est récompensé par cinq fois aux Grammy Awards.