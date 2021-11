"Choirs of Nemesis", le retour de Guilt, enfin libéré de ses démons

Des chansons, François en écrit et en compose depuis toujours : "Je ne viens pas d’une famille musicale. La musique je m’y suis mis vers 13-14 ans. J’ai appris la guitare seul et dès le début, j’ai créé mes propres chansons, mes propres accords. J’ai même mis beaucoup de temps à apprendre à jouer les chansons des autres…" En près de 20 ans, l’artiste a rempli de nombreux carnets de poèmes et de textes. L’écriture est pour lui un véritable exutoire. Il écrit avec ses tripes. "Ecrire est une réelle nécessité. J’aime écrire de la poésie suggestive et convoquer des images . C’est comme si j’étais happé par des visions. Le fait que ce soit suggestif, laisse à chacun la possibilité d’avoir sa propre interprétation du morceau. Je n’ai pas envie de dire aux gens ce qu’ils sont censés voir ou comprendre dans mes textes. J’ai envie de laisser une porte ouverte."

On est heureux de retrouver un François Custers serein et confiant mais surtout, prêt à sortir les morceaux qu’il a si souvent planqués au fond du tiroir. L’auteur, compositeur est plus déterminé que jamais à vous mettre une claque musicale avec son projet qui répond au nom doux-amer de "Guilt" (que l’on peut traduire par culpabilité): "J’ai choisi Guilt comme nom de scène pour deux raisons. La première fait écho à mon parcours personnel et à toutes ces années où j’ai culpabilisé de ne pas oser faire de la musique, de ne pas oser me lancer. La deuxième interroge la dimension sociétale de ma culpabilité , celle d’un homme blanc européen qui questionne ses privilèges."

Si François Custers d’abord lancé Guilt en solo, aujourd’hui, il opère un retour en full band et on ne peut que valider le choix. François s’est en effet entouré de très bons musiciens pour donner un nouveau souffle à son projet : en plus des sonorités folks à la base du projet, on retrouve à présent des influences post-rock, du jazz et du hiphop. Un bon mélange de toutes les références musicales de François mais aussi des différentes expériences d’Antoine Flipo et de Martin Grégoire (Glass Museum), de Pierre Van Vlanderen (Endless Dive) et de Jeremy Debuysschere (Jean-Paul Groove, Indigo Mango) qui l’accompagnent désormais dans l’aventure. "J’ai longtemps essayé de monter des groupes mais ce n’était jamais concluant. Avec le temps, j’ai pu comprendre que j’étais coresponsable de cet échec, même si à l’époque, j’ai beaucoup blâmé les autres" confie François Custers.

Le perfectionnisme m’a longtemps paralysé.

Aujourd’hui, François Custers arrive enfin à laisser place à d’autres musiciens et d’autres idées et ça lui fait du bien: "Avec Antoine on a vraiment eu un coup de foudre musical. On a fait une première résidence de création et dès la première seconde on s’est entendus musicalement parlant. Aujourd’hui, il prend le rôle de producteur et pour quelqu’un comme moi qui est habitué à être control freak, ça me fait du bien de lui laisser les commandes. Ensuite, les autres musiciens nous ont rejoints. Il y a une réelle dynamique de groupe qui fonctionne bien. Il faut dire que ce sont tous d’excellents musiciens et que j’ai vraiment confiance en leurs capacités. Guilt reste bien évidemment mon projet, avec des lignes directrices qui viennent de moi, mais je laisse désormais beaucoup plus de place aux inputs des autres."