Chez les Houben, le jazz est une histoire de famille

Houben & Son - new album 7/7 - teaser - 28/01/2020 Houben & Son - new album 7/7 available on January 10th 2020 on Igloo Records. With ‘Houben and Son’, Steve and Greg Houben lift the lid on their family craft and blow together for the first time. A jazz record that is also a testament to the relationship between father and son and the transmission of heritage and knowledge. Houben & Son - nouvel album 7/7 disponible le 10 janvier 2020 sur le label Igloo. Avec «Houben & Son», Steve et Greg Houben lèvent le voile sur leur artisanat familial et unissent pour la première fois leur souffle. Un disque de jazz qui se veut aussi le témoignage de la relation entre un père et un fils et de la transmission d’un patrimoine et d’un savoir.