Cher annonce ses mémoires pour 2020

La chanteuse et actrice américaine Cher a révélé mercredi sur Twitter être en train de rédiger ses mémoires qui retracerait sa vie, avec un biopic dans la foulée.

Cette annonce, assez énigmatique, s'inscrit dans la suite logique d'une année 2018 très prospère pour elle, avec un rôle dans le film "Mamma Mia! Here We Go Again" sorti en Belgique en juillet dernier, la sortie de son album de reprises d'ABBA "Dancing Queen" en septembre et une comédie musicale qui lui est dédiée "The Cher Show", débutée le 3 décembre à Broadway.

Même si la publication prochaine de ses mémoires serait accueillie avec enthousiasme par ses fans, ce ne serait pas la première fois que la chanteuse dévoile sa vie (mouvementée) dans un ouvrage. En 1998, elle avait déjà publié "The First Time".