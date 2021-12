Charlie Puth se produira sur scène virtuelle pour le nouvel an 2022

Ce sera le dernier concert de l’année sur TikTok. Alors que des chaînes de télévision comme Fox ont annulé leur émission spéciale du nouvel an à cause de la propagation du variant Omicron, le réseau social chinois a prévu sa propre alternative. Avec la pandémie de Covid-19, les concerts virtuels se sont imposés comme la solution face aux mesures de confinement et de distanciation physique.

Ce vendredi 31 décembre, les artistes Charlie Puth, Kali Uchis et Rico Nasty se produiront sur la scène virtuelle de TikTok, entre 18 heures et 19h15, heure du Pacifique, soit entre 3h et 4h15, le samedi 1er janvier 2022 en France. Trois artistes ayant percé sur l’application en 2021. TikTok a récemment listé le chanteur et compositeur Charlie Puth à la huitième place du top 10 des artistes comptabilisant le plus de vues sur TikTok. La chanson "Telepatía" de Kali Uchis a été la chanson latine la plus en vogue sur l’application en 2021 tandis que la rappeuse Rico Nasty cumule plus d’1,8 million d’abonnés sur la plateforme.