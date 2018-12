Chance the Rapper dévoile deux nouveaux morceaux

Le rappeur de Chicago vient de partager les singles "My Own Thing" avec Joey Purp et "The Man Who Has Everything".

Pitchfork rapporte que ces deux nouveaux titres font notamment suite aux titres "I Might Need Security" et "Work Out".

Le musicien fera partie du jury d'une émission de télé-crochet, "Rhythm + Flow.", autour du hip-hop pour Netflix. Il jugera les talents prometteurs de la discipline, aux côtés de Cardi B et T.I.. Chance the Rapper travaillerait aussi sur un projet de comédie musicale, "Hope".

Son dernier opus, "Coloring Book", est sorti en 2016.