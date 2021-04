Céline Dion ajoute une date en Belgique pour sa tournée 2022

Askip, Céline Dion revient à Las Vegas pour un nouveau show - L'Askip d'Hélo - Le réveil de... Gossip, infos croustillantes et les dernières potins de vos stars préférées : découvrez comment Helo décortique l’actu people, tous les matins à 7h10 ! On ne la présente plus, Céline Dion c’est 7 octaves dans la voix, plus de 30 ans de carrière et 27 albums. Mauvaise nouvelle : elle a dû repousser sa tournée européenne à 2022. Bonne nouvelle : elle revient à Las Vegas où elle compte se produire avec un tout nouveau show ! Tous les jours de 6h à 9h : Ecoutez le Réveil de Tipik avec Marco Hélo et François!