Cécile McLorin Salvant, nouvelle perle du jazz vocal

Interview de Cécile McLorin Salvant sur Classic 21 - Sortie de l'album "The Window" - 25/02/2020 Cécile McLorin Salvant est une chanteuse franco-américaine de jazz, née en 1989 à Miami. Elle débute le piano à l’âge de cinq ans et le chant choral et lyrique dès huit ans. En 2007, elle poursuit des études de jazz et de chant lyrique et baroque au conservatoire de musique d’Aix-en-Provence.