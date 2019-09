Ce DJ est aussi berger et s'inspire de ses moutons pour créer de la musique techno

Être fan de musique techno et de moutons, cela semble à priori peu conciliable. Et pourtant, le DJ français Marnyc prouve le contraire en étant à la fois DJ et Berger.

Nicolas Mary, de son vrai nom, est un jeune normand de 27 ans qui a réussi à allier ses deux passions: la musique techno et les moutons. "D'un côté il y a le travail physique qui demande de la rigueur avec les animaux, et de l'autre côté il y a la musique électronique, avec cet exutoire qui me permet de m'exprimer d'une manière différente" explique le jeune homme dans un mini reportage de Konbini.

Quand j'aurais ma propre ferme, il y aura de la techno dans ma bergerie.

La particularité des compositions musicales de Marnic est qu'il essaie de mêler son environnement de travail à son environnement musical: "J'enregistre le bruit des feuilles sèches ou du chien qui respire par exemple et j'incorpore ces échantillons dans les morceaux que je fais." Il n'est donc pas surprenant d'entendre une brebis bêler ou un chien qui se lèche les babines dans les compositions du jeune DJ qui s'est déjà produit dans plusieurs festivals.

Nicolas Mary est heureux de pouvoir concilier ses deux passions au quotidien, malgré le fait que cela puisse surprendre: "Se retrouver seul au milieu de nulle part dans la nature, c'est très inspirant. Je suis passionné par les deux univers, je ne vois pas comment je pourrai faire autrement et ne pas faire l'un ou l'autre."

Marnyc, un artiste à suivre sur Facebook et Youtube.