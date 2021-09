Ce dimanche 5 septembre, Quincy Jones vous invite au Festival de Jazz d’Atlanta

La chanteuse aux trois décennies de carrière ouvrira la soirée à 19h. L'amour de Karla pour le chant a commencé par l'amour des mots et le pouvoir de leur expression. En tant que jeune fille, elle passait les samedis matins à écrire de petites histoires et les après-midi à transcrire les paroles des chansons préférées de la collection d'albums éclectiques de ses parents : Nancy Wilson, Barbra Streisand, Sammy Davis Jr., Billie Holiday, the Fifth Dimension.

Patti Austin (3h)

La chanteuse née à Harlem en 1950 se produire à 3h du matin. Elle a été numéro un du Billboard Hot 1000 aux USA en 1981 avec la chanson "Baby, Come to Me", interprétée en duo avec James Ingram et produite par Quincy Jones. elle interprète "It's The Falling In Love" avec Michael Jackson sur son album "Off The Wall". En 1988 elle donne une nouvelle orientation à sa carrière et élargit son répertoire au Great American Songbook, le grand répertoire de la chanson américaine.