Ce 1er juillet la Hulpe va swinguer aux sons des plus grands succès de Broadway

Autre formule, " La Caravane du Jazz " en tournée partout en Wallonie cet été ! Elle débarque pour sa première date à la Fondation Folon, le mercredi 1er juillet à 20h. Elle se déploie en quelques minutes pour se transformer en une mini-scène de spectacle, tel un écrin magique pour nos artistes, un véritable petit théâtre en plein air de 100 places au coeur des villes et communes. Le temps d'une soirée, l’équipe propose un programme de musique Jazz ! Solo, duo, trio ou quatuor, les concerts proposés par les artistes de Wallonie vous replongeront dans l'atmosphère feutrée et si particulière d'un petit club de Jazz, retrouvant les grands standards de Louis Armstrong, Miles Davis, Duke Ellington, Scott Joplin... ce mercredi 1er juillet ce sera : Jazz on Broadway ! avec Stéphane Mercier (cocréateur de la boîte de jazz à l’époque) au saxophone et flûte traversière et Nicolas Thys à la contrebasse et la guitare. Ce duo versatile jouera des compositions des grandes comédies musicales de Broadway, celles qu’on a tous déjà entendues dans les films hollywoodiens. Ce répertoire a été repris par la suite par des interprètes comme Frank Sinatra, Louis Armstrong et Ella Fitzgerald.

Infos et réservations : La caravane du jazz à La Fondation Folon

Agenda des concerts de l’association belge des musiciens de jazz : Jazz In Belgium