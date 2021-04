"Cattera", le groupe de métal dont le chanteur est… un chat !

C’est la découverte musicale surprenante du jour : un groupe de métal dont le leader est un chat !

Le métal n’est certes pas le genre musical le plus en vogue pour le moment. Cependant, "Rock’s not dead !" et les groupes jouant du métal continuent à se former et à sortir des nouveaux morceaux aux quatre coins du monde. Pour les aficionados, tout comme pour les curieux, nous avions envie de vous faire découvrir une nouveauté plutôt originale venue de New-York : Cattera. Une info repérée par nos confrères du média musical Jack.

Comme son nom le laisse entendre ("cat" signifiant "chat" en anglais), il s’agit d’un groupe de métal qui propose des chansons "chantées" par des chats. Pas de voix de métalleux, juste des cris stridents de félins. Tous les chats que vous pourrez entendre sur les différentes chansons du groupe, sont des chats de rue qui ont été abandonnés, avant d’être recueillis. Le leader du groupe "Roope-Shakir" possède même un compte Instagram pour que vous puissiez suivre ses aventures musicales. Son entrée sur la scène musicale New-Yorkaise a été facilitée par son maître, Anna Mrzyglocki, qui travaille chez Fearless Records. Le leader se confie à ce propos sur Instagram : "Quand tu viens de la rue, tu as beaucoup à dire et beaucoup d’amis pour t’aider. Heureusement, j’ai des liens avec l’industrie pour m’aider à écrire du métal de chat dur et à faire passer le mot."

On découvre que sous ses côtés rockeurs, "Roope-Shakir" a un grand cœur : les bénéfices récoltés grâce à son premier morceau "Hunger of the beast" sont intégralement reversés à l’association Whiskers-a-Gogo, qui vient en aide aux chats errants de la Big Apple. Vous pouvez par exemple acheter le titre sur Bandcamp pour un dollar seulement.