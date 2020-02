Casser la baraque au Kanal-Centre Pompidou

Plus

Le 22 février, ce sera la journée et la nuit Demolition Lab au Kanal-Centre Pompidou. L’ultime possibilité de découvrir une partie de l’ancien garage Citroën… avant de très très gros travaux !

Tagguer, danser, démolir, démonter et upcycler ! c’est le programme de cette après-midi et soirée très spéciale. Le tout organisé en workshops créatifs – pour les enfants comme pour les adultes – accompagnés par des artistes bruxellois et encadrés par les médiateurs de Kanal. Démolir n’étant pas l’exact synonyme de… détruire. Portes, sols, plafonds, le public aura l’occasion de réellement déconstruire la pièce ! Assez démoli ? Ce sera l’occasion d’offrir une deuxième vie à ce matériel récupéré. Et pourquoi ne pas utiliser les murs pour s’exprimer ? le public pourra s’initier à la peinture en aérosol, créer son propre tag ou participer à la réalisation d’une grande fresque murale. Le graffiti pour les nul·le·s en quelque sorte.

Sérigraphie en mode mur de Berlin et lancer de hache !

7 images sérigraphie de Till Jouveau © ice screen sérigraphie de Thomas Diot © Ice screen

Les participant·e·s pourront découvrir la sérigraphie avec les artistes de l’atelier bruxellois Ice Screen qui produit et accompagne divers projets liés à l’impression. On pourra s’initier à la sérigraphie, imprimer sur des débris et repartir avec son morceau de mur customisé ! Et puisqu’il est question de tout casser dans la bonne humeur, pour le Demolition Lab une équipe d’experts initiera le public à la technique originale et hautement jouïssive du lancer de hache. Entre 20h00 et minuit à partir de 18 ans.

7 images lancer de hache © woodcutter

7 images lancer de hache © woodcutter

Hangar - No. 7 - Electronic Music Experience

Après l'effort, le réconfort...quoique. Du Samedi à 18h jusqu'au dimanche à 06h du matin, on attend 3.000 personnes pour la 7ième édition de Hangar, le festival indoor de musique électronique lancé par trois jeunes bruxellois. Deux scènes et un line-up international pour s'éclater les rotules dans un lieu industriel emblématique de 42000m2. On l'aura compris, avant de revenir à une manifestation plus attendue -l'expo de John M Armleder, la dernière exposition avant les travaux- Kanal-Centre Pompidou ouvre grand les portes et fait la fête.