Carte blanche ou plutôt Black Card à PREZY dans le festival Afropolitan 2020 à Bozar

Afropolitan, ce sont des concerts, des films, des rencontres, des performances et des défilés de mode. Avec cette fois, des légendes comme le groupe congolais Zaiko Langa Langa Langa , qui fête ses 50 ans. Ou côté danse, la présence de Bintou Dembélé, chorégraphe de la version krump des "Les Indes Galantes " , sur la musique de Rameau, qui a fait le buzz récemment. Elle fera une performance avec le danseur Cal Hunt. Mais c'est aussi la place aux jeunes artistes issus des scènes rap, slam et stand-up.

Le festival Afropolitan célèbre les cultures africaines du continent et de la diaspora. La 4e édition se déroule à Bozar du 28 février au 1er mars sur le thème "Heroes and Heroines".

Prezy, présentateur des Niouzz, acolyte de Maureen Louys dans The Voice Kids et aussi rappeur, sera le maître de cérémonie de cette édition du festival Afropolitan. Il sera présent avec ses invités -artistes de Bruxelles et de Paris- à deux reprises la journée du 29 février.

Pour sa Black Card, il a invité le comédien français d'origine congolaise Jean-Claude Muaka. Membre de l'équipe du Jamel Comedy Club et auteur du spectacle One Man Costaud. Dans un autre style, Edgar Sekloka, ancien acolyte de Gaël Faye au sein du groupe Milk, Coffee and Sugar, qui proposera un extrait de son nouveau spectacle Musique Noire , un parallèle entre l’esclavage et l’esclavage moderne, une synthèse entre rap et chanson. Enfin, côté belge, la jeune guitariste et chanteuse Na Baka et DJ Ilsyll.