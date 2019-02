Carly Rae Jepsen annonce la date de sortie du single "Now That I Found You"

La pop star canadienne a annoncé via Twitter la sortie d'une nouveau titre de son cru, "Now That I Found You" .

Les fans de l'interprète de "Call Me Maybe" peuvent d'ores et déjà précommander le prochain single de leur idole. Carly Rae Jepsen a fait savoir via Twitter que son prochain single "Now That I Found You" serait disponible le 27 février prochain.

La jeune femme a aussi au passage dévoilé un visuel, sur lequel elle apparaît habillée d'un costume marron.

La semaine dernière, Carly Rae Jepsen avait dévoilé un court extrait du fameux morceau, à retrouver sur la BO de la télé-réalité "Queer Eye", dont la troisième saison arrivera le 15 mars sur Netflix.

L'année dernière, la musicienne a dévoilé le titre, ainsi que son clip, "Party For One".