Cardi B toute d'or vêtue pour son prochain clip "Money"

Après avoir partagé sur YouTube en octobre le single "Money", le tout premier depuis la sortie de son dernier album "Invasion of Privacy" en début d'année, Cardi B pourrait très prochainement en dévoiler le clip.

Sur Instagram, l'interprète de "Bodak Yellow", a dévoilé une courte vidéo, dans laquelle elle apparaît recouverte d'or, habillée d'une tenue confectionnée de montres et autres bijoux. La légende de la publication est claire, la sortie du clip "Money" est imminente.

Cardi B a récemment enchaîné les collaborations avec toute une myriade d'artistes allant de DJ Snake sur "Taki Taki", à Kehlani sur "Ring" en passant par son ancien époux Offset sur un titre du rappeur Lil Yachty "Who Want the Smoke?".