Cappella Mediterranea et le Choeur de Chambre de Namur en concert drive in

Le festival Musical de Namur qui n'a pas lieu en raison des règles sanitaires qu'il faut respecter, a quand même décidé d'être présent sous une autre forme, avec un public, pour un soir, à Namur. La formule choisie est un concert en drive in, sur le parking des anciennes casernes, symboliquement à deux pas du grand manège, qui abritera prochainement le Cav&ma. Pour l'ensemble du festival, une présence musicale avec des archives sera assurée jusqu'au 11 juillet sur la chaîne YouTube du festival. Quant aux musiciens, ils seront logés dans l'Eglise Saint Loup, rue du Collège. Cappella Mediterranea et le Chœur de Chambre, sous la direction de Leonardo García Alarcón proposeront un concert des meilleurs moments de leur collaboration de ces dix dernières années. lire aussi : Le festival musical de Namur se réinvente en drive-in Rendez-vous ce mercredi 8 juillet à partir de 19 heures sur le parking des anciennes casernes à Namur, c'est gratuit, il ne faut pas réserver, et sachez que si votre batterie montre une faiblesse à la fin du concert, tout est prévu pour le dépannage, parce qu'il est bien sûr hors de question de laisser tourner le moteur.

L'interview de Jean-Marie Marchal, le directeur artistique du Cav&ma

L'interview de Jean-Marie Marchal, directeur artistique du Cav&ma - l'interview de Christine... Cappella Mediterranea et le Choeur de Chambre, sous la direction de Léonardo Garcia Alarcon proposeront un concert des meilleurs moments de leur collaboration de ces dix dernières années. L'interview de Jean-Marie Marchal, le directeur artistique du Cav&ma

Baptisé "L'Arche de Noé", le concert du 8 juillet à 20h sera diffusé sur Musiq3 et sur Canal C, la télévision locale de la province de Namur, ainsi que sur la chaîne YouTube du Festival musical de Namur. Les archives seront également publiées sur cette dernière, aux dates indiquées sur le site Internet du festival.