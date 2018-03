Camila Cabello dévoile le clip de "Never Be The Same"

L'interprète de "Havana" vient de mettre en ligne le clip de son tout nouveau single "Never Be The Same".

L'ancienne coéquipière des Fifth Harmony a dévoilé un nouveau morceau issu de son premier album "Camila", sorti le mois dernier. Il s'agit du deuxième single de la chanteuse après "Havana".

Le clip alterne des plans où l'on voit Camila Cabello dans des mises en scène de studios dans des tenues glamour, et d'autres plus intimes tournés dans ce qui semble être une chambre d'hôtel.

Cette année, Camila Cabello accompagnera Taylor Swift sur sa tournée, le "Reputation Tour", à travers une quarantaine de dates.

L'interprète de "Havana" partira aussi seule en tournée, qui débutera à Vancouver au Canada le 9 avril pour prendre fin le 13 juin à Amsterdam aux Pays-Bas.