Cadeau de Noël : Radiohead met (presque) toute sa discographie sur YouTube

Quelques jours avant le réveillon de Noël, le groupe britannique de légende a mis en ligne ses neuf albums.

Thom Yorke, Ed O’Brien, Phil Selway, Jonny et Colin Greenwood se rencontrent au lycée d’Abingdon. Rapidement, ils signent avec la maison de disques EMI et ils sortent leur single Creep en 1992, un titre qui leur vaudra une reconnaissance internationale. Ils confirmeront les attentes placées en eux avec leur premier album Pablo Honey puis avec The Bends et Ok Computer tout au long des années 90. Radiohead est un groupe prépondérant du rock des années 90 mais aussi des années 2000, ils se placent comme des rockeurs militants, dénonçant la société de consommation. Le dernier album du groupe, A Moon Shaped Pool, est sorti en 2016.

Il y a quelques jours, les rockeurs britanniques ont publié un large catalogue de leurs œuvres sur le compte YouTube officiel du groupe, une vraie aubaine pour les fans. La plateforme regorgeait déjà des clips de Radiohead mais cette fois, tout est disponible en haute qualité et rangé en listes de lectures. On y retrouve les neuf albums studios du groupe, de quoi nous faire patienter jusqu’au prochain.