C'était le dernier musicien survivant du mythique album "Kind Of Blue", Jimmy Cobb est décédé

Il était le dernier musicien survivant de l’album légendaire "Kind Of Blue" de Miles Davis. Il enregistrera aussi avec Miles sur "Sketches of Spain", "Someday My Prince will Come", "Live at Carnegie Hall", "Live at the Blackhawk", ou encore "Porgy and Bess". Né en 1929 à Washington D.C., Jimmy Cobb rejoint Cannonball Adderley fin des années 50’ avec qui il formera une des sections rythmiques de Miles Davis en compagnie de Paul Chambers, Bill Evans, Red Garland, Wynton Kelly. Il accompagnera et rythmera plusieurs enregistrements et concerts de quelques grandes voix du jazz, Billie Holiday, Dinah Washington (dont il deviendra le compagnon jusqu'en 1955) et Sarah Vaughan avec qui il travaillera durant près de 10 ans. Il faisait partie de sa formation lors de ce concert à Bruxelles en 1974 à revoir dans son intégralité > ICI