Buzzy Lee, la fille de Spielberg, sort un nouvel album solo en toute intimité

Sur les neuf morceaux, sept sont chantés et deux sont des instrumentaux. Dont un nommé Brie.

Buzzy Lee : c’est sous cet alias que Sasha Spielberg, fille du célèbre réalisateur, sort son prometteur premier album solo, transposition du film de sa vie entre voix délicate et mélodies mélancoliques.

"Mais oui, je le connais bien !", s’exclame-t-elle en français quand on lui montre le vinyle de Space Is Only Noise, un disque électro de Nicolas Jaar, son complice à la production de Spoiled Love.

Jaar et elle sont devenus les meilleurs amis du monde dès leur deuxième jour d’université, à 18 ans. Drôle de destin : elle et lui ont un père réalisateur et sont tous deux tombés très tôt dans la musique.

Oui, c’est marrant, acquiesce-t-elle. On a commencé séparément la musique ; ensuite avec la reprise d'"Avalanche" de Leonard Cohen on a sérieusement travaillé ensemble.

Elle n’en est en effet pas à son coup d’essai. Enfant, elle a fait des petites apparitions dans les films de son père, mais préférait son piano. Elle a ensuite notamment formé un groupe (Wardell) avec son frère Theo avant de s’associer avec Jaar au sein de Just Friends.

Depuis dix ans, elle fait écouter toutes ses compositions piano-voix à Nicolas Jaar.

C’est lui qui m’a dit de chanter plus calmement, d’avoir une approche plus intime avec le micro -- avant, quand j’étais en groupe, j’avais tendance à me battre contre les instruments.

Il y a clairement un côté journal intime dans Spoiled Love.