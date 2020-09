BTS, Kanye West et Beyoncé sont les artistes les plus twittés durant le confinement

Il fallait s’y attendre. Si les amateurs de musique ont dû faire le deuil des concerts et des festivals en ces temps de pandémie, nombre d’entre eux se sont tournés vers Twitter pour parler musique en moins de 280 caractères. Face à ce constat, le réseau social a révélé la liste des musiciens et chanteurs-interprètes qui ont suscité le plus de tweets durant le confinement. Et à ce jeu-là, BTS, Kanye West et Beyoncé mènent la danse.

Sans surprise, le groupe sud-coréen BTS est à la tête du classement des artistes qui ont été mentionnés dans le plus de tweets ces six derniers mois.

Il faut dire que RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V et Jungkook (les membres du groupe) ont particulièrement chouchouté leur communauté de fans, plus connue sous le nom de "Army" (ou "armée"), pendant la pandémie. Au programme : concert virtuel, diffusion en ligne de leur documentaire "Break the Silence : the Movie" ainsi que sortie de leur dernier single "Dynamite".

Le rappeur américain Kanye West a raté de peu la tête du classement, malgré les polémiques qu’ont générées l’annonce de la collaboration de sa marque Yeezy avec Gap, son arrivée dans la prestigieuse liste des milliardaires de Forbes, et sa candidature à l’élection présidentielle américaine.

La chanteuse américaine Beyoncé est à la troisième place du classement des artistes les plus tweetés pendant le confinement, notamment grâce à l’engouement qu’a suscité son dernier film "Black is King".

Disponible dès fin juillet sur la plateforme Disney +, ce long-métrage accompagne l’album "The Lion King : The Gift" et s’inspire du "Roi Lion" pour mettre en scène un jeune garçon engagé dans un parcours initiatique.

A noter que "Black is King" est le deuxième film que les internautes ont le plus mentionné sur Twitter ces six derniers mois, derrière "Black Panther" avec le regretté Chadwick Boseman.

Drake et Megan Thee Stallion sont respectivement en quatrième et cinquième positions du classement de Twitter. La rappeuse américaine ne cesse de faire parler d’elle en ligne depuis la sortie de son controversé single avec Cardi B, "WAP".

Dès sa sortie en août dernier, le sulfureux tube s’est hissé à la tête du classement Billboard Hot 100 après avoir engrangé 93 millions de streams aux Etats-Unis et 125 000 téléchargements payants.