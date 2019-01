Bryan Adams dévoile le clip de "Shine a Light"

Peu après avoir annoncé qu'il préparait un nouvel album et avoir posté son premier single, Bryan Adams revient avec le clip de la chanson "Shine a Light".

Bryan Adams, qui a connu la gloire internationale avec ses titres "(Everything I Do) I Do It for You", "Summer of '69" et "Have You Ever Really Loved a Woman", revient dans un clip très urbain dans lequel on voit le Canadien chanter son titre sur des panneaux lumineux à travers la ville.