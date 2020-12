Bozar nous fait le cadeau du Keep Music A-Live Festival. En ligne du 13 au 20 décembre

Du 13 au 20 décembre, chaque jour à 15h et/ou à 20h, un concert est proposé gratuitement en streaming. Les 10 artistes et ensembles au programme couvrent la gamme de l’offre musicale de BOZAR : musique classique, jazz, musique électronique, musique du monde. De l'intime au grandiose. Et un monstre sacré nommé Beethoven.

L'ensemble de la programmation vous est détaillée dans l'article de Céline Decock pour Musiq3. Pour entendre un avant-goût de cet éclectisme pratiqué par Bozar, voici trois artistes et ensembles aux antipodes l'un de l'autre : la soprano Emma Posman, le dj et producteur Simo Cell et le groupe Aka Moon.

4 images Emma Posman © Bozar

Le phénomène Emma Posman La jeune soprano belge de 26 ans est un des nouveaux talents du monde de l’opéra. En duo avec le pianiste Bert De Rycke elle présente un récital Mozart. Un hommage à ce compositeur qui a subitement boosté sa carrière en 2018, lorsqu’elle remplace au pied levé le rôle de "la Reine de la nuit" dans la "Flûte enchantée" de Mozart au Festival de Salzbourg. Et le buzz a fait le reste. Concert le 13 décembre à 20h - le lien vers le streaming, disponible le jour même video : Emma Posman dans sa prestation au Festival de Salzbourg

"Kill Me Or Negotiate", le projet engagé de Simon Cell et Abdullah Miniawy

4 images Abdullah Miniawy et Simo Cell © DR

Lundi 14 décembre, le Palais des Beaux-Arts résonnera du chant aux intonations soufies de l'égyptien Abdullah Miniawy et de l'intelligent techno du français Simo Cell. Abdullah Miniawy est chanteur, poète, trompettiste et acteur. Un auteur aux textes engagés, entre autres au moment du printemps arabe égyptien de 2011. Il est connu pour son spectacle Le Cri du Caire, joué au festival d’Avignon en 2018 aux côtés de son trio de jazz rejoint par Erik Truffaz. Simo Cell, jeune producteur et dj -valeur sûre de la techno- connu mondialement, développe une musique électronique hybride -mélange de techno, de drum'n'bass et d’expérimental- qu'il veut hors des limitations liées à un genre spécifique. Ils joueront leur tout nouveau projet Kill Me Or Negotiate, sorti en cd le 27 novembre. Concert le 14 décembre à 20h - le lien vers le streaming, disponible le jour même Video : Simo Cell & Abdullah Miniawy - Pending in the pattern

Happy Birthday Ludwig Pour fêter dignement la fin de l'année Beethoven, né un 14 ou 15 décembre 1770, Keep Music A-Live met le génial compositeur au programme de 4 soirées. Sergey & Lusine Khachatryan interprèteront la sonate pour violon et piano n° 5 et le Quatuor Ebène interprètera les Quatuor à cordes n° 4 et n° 12. La spécialiste du pianoforte Olga Pashchenko jouera Beethoven du début à la fin ! Sur un des pianoforte présentés dans l’exposition Hotel Beethoven (prolongée jusqu'au 14 février) elle a mis au même programme deux des trois Kurfürstensonaten que Beethoven a écrites à 11 et 12 ans, et la dernière sonate, la fameuse 32e, opus 111 écrite 5 ou 6 ans avant sa mort.

4 images Aka Moon en sextet © Stefaan Temmerman

Aka Moon Opus 111 Notre célèbre trio Aka Moon qui mélange jazz et musiques du monde - africaines et indiennes entre autres - depuis bientôt 30 ans, se mue en sextet pour une interprétation augmentée de l'Opus 111. Fabrizio Cassol a longuement mûri ce projet. "Ça fait des années que je rêve de faire quelque chose avec la Sonate pour piano n° 32 qui a en elle les prémices du jazz. On a l’impression que Beethoven y manie les fade in et fade out, créant des paysages sonores à partir d’un thème. Tout est fascinant dans cette sonate, qui dépasse le cadre strictement musical. L’aborder, c’est une expérience !" confie-t-il à Liberation en mars dernier. Cette version jazz de l'opus 111 a été crée avec l'accordéoniste João Barradas, le pianiste Fabian Fiorini, collaborateur habituel du trio et le chanteur congolais Fredy Massamba, "le storyteller qui devait insérer sa propre histoire en écho à la correspondance de Beethoven".