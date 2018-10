Bon prince, Aphex Twin met sa musique en ligne

L’artiste a décidé de mettre à disposition l’entièreté de son oeuvre sur son site web, gratuitement en streaming et payant au téléchargement.

Richard D. James est un des producteurs de musique électronique parmi les plus doués mais aussi les plus mystérieux. Né en 1971 en Irlande, il a grandi dans les Cornouailles et a développé très tôt un attrait pour le matériel électronique. Le jeune Richard trafiquait déjà ses jouets pour créer des variations sonores puis s’est mis au synthé. C’est en 1992 que son premier album voit le jour chez Apollo Records. Très vite, il se démarque par sa différence et est salué par la presse. Avant-gardiste dans l’âme, ses compositions sont entourées de tout un arsenal esthétique pour le moins étrange comme dans ses clips, sur ses pochettes. Il joue aussi beaucoup avec les pseudonymes et aime brouiller les pistes. Le britannique est un vrai génie sonore qui emprunte à l’IDM, l’ambiant, l’electronica, le jungle ou encore le noise. Il est en vérité assez peu définissable tant ce qu’il fait est unique. Aphex Twin va très loin dans sa démarche artistique puisqu’il cherche à se couper du monde pour produire une musique vierge d’influence et encore plus innovante.

Son dernier coup d’éclat est la mise en ligne de toute sa discographie, incluant des inédits, sur son site web. Il est possible d’écouter gratuitement ses titres mais en revanche le téléchargement est payant. Richard D. James démontre ici sa vision de la musique libre, telle qu’il l’exprime depuis qu’il officie aux platines. Il est possible de ranger ses morceaux par ordre chronologique.

