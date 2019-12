Bon plan : Saad Keys en concert gratuit

Le jeune chanteur et musicien français installé à Bruxelles propose un concert gratuit à La Machine le 29 décembre prochain.

Au café La Machine, situé en plein centre de Bruxelles, Place St-Géry, l’accent est mis sur la musique live. Régulièrement le dimanche soir, des talents de Belgique et d’ailleurs sont invités sur la petite scène. Une bonne idée pour défier la mélancolie de la fin de week-end. Le 29 décembre, le jeune musicien et chanteur Saad Keys proposera un concert dominical tout en groove avec une pointe d’electronica. Ses inspirations se situent du côté des Prince, Keith Jarrett ou Daft Punk. Le chanteur franco-marocain est un talent multi-instrumentiste qui propose des constructions musicales en live. Sur des loops, Saad appose clavier, flûte, percussions, basses ou encore talkbox et vocoder pour un résultat surprenant et inhabituel.