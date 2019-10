Bon plan : La Jungle en concert gratuit

Les Montois qui explorent les terres sauvages du noise seront en concert gratuit le 1er novembre dans une microbrasserie bruxelloise. Une belle soirée mousse et transe en perspective.

Il lacère les joues et ouvre les oreilles sur des forêts tropicales inexplorées, territoires denses et sombres, vides d’humain. Le rock de La Jungle se fait tout à la fois noise, kraut, transe ou math, il est surtout brutal, rugueux, sauvage et souvent indéfinissable.

La Jungle c’est Rémy Venant et Mathieu Flasse, deux Montois réunis en 2013 par l’amour des rythmiques qui prennent aux tripes et des shows épileptiques. Après un premier album sans titre en 2015 chez Kinky Star Records, le duo belge remue les scènes belges et françaises, échafaudant leur réputation. Les deux musiciens sortent une seconde galette chez Black Basset Records en 2016 avant de proposer Past//Middle//Age//Future, incroyable œuvre en décalage avec son temps et totalement intemporelle à la fois. La guitare et la voix implorantes, calées sur une batterie toujours aussi omnisciente, pour un résultat épique. La Jungle appuie la dissonance avec une esthétique médiévale, cotte de mailles et guillotine, témoignant d’un univers aussi farfelu qu’anachronique.

Tout le monde s’accorde à le dire, la musique de La Jungle se vit surtout en live. “Un concert des Belges s’apparente à une expérience presque mystique, où public et artistes s’envolent loin, très loin” expliquent nos confrères d’Arte à l’occasion de leur prestation à la Gaîté Lyrique le 13 octobre dernier.