Bon plan : 50 concerts gratuits en Wallonie et à Bruxelles !

Du 23 au 26 septembre, à l’occasion de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les salles de concerts du réseau Court-Circuit vous proposent de participer à une cinquantaine de concerts gratuitement : Judith Kiddo, Charles, Doria D, Aurel, Marcel… et bien d’autres artistes talentueux à découvrir…

Si vous êtes en manque de concerts, de musique et de fête, bonne nouvelle : vous allez pouvoir bientôt apprécier les performances scéniques et musicales d’une cinquantaine d’artistes bien de chez nous, aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles. Le meilleur c’est que les salles les plus mythiques comme La Ferme à Louvain-la-Neuve, le Brass à Forest, le Rockerill à Charleroi, le Kultura à Liège ou encore le Bélvédère à Namur, vous ouvrent leurs portes gratuitement !

La programmation est une fois de plus riche et innovante ! Le but est bien évidemment de faire découvrir les artistes talentueux issus de la FWB : Charles, Doria D, Endz, Roza, Satchel Hart, Judith Kiddo, Aurel, Wolves Scream, Monolithe Noir, Loka And The Moonshiners, Avalanche Kaito, Driving Dead Girl, Marcel, Purrses… Découvrez le programme ci-dessous !

Sortez vos agendas :

JEU - 23/09 | La Ferme (Louvain-la-Neuve) : Doria D · Roza

JEU - 23/09 | Live & Café (Nandrin) : Be Floyd

VEN – 24/09 | Atelier 210 (Bruxelles) : Judith Kiddo · Roza

VEN – 24/09 | Brass (Forest) : Avalanche Kaito · Wild Classical Music Ensemble

VEN – 24/09 | Recyclart (Bruxelles) : Laine de roche · Rachel Sassi · Force EtrnL

VEN - 24/09 | Magasin 4 (Bruxelles) : Monolithe Noir · Driving Dead Girl · Slovenians · Deadline

VEN - 24/09 | Os À Moelle (Bruxelles) : Barnabé

VEN – 24/09 | Rockerill avec le Vecteur (Charleroi) : Endz · Bulldozer and the Machine Guns · Loka And The Moonshiners · LTDMS · Von Stroheim

SAM - 25/09 | Belvédère (Namur) : Charles

SAM - 25/09 | Zik-Zak (Ittre) : Eagles Road

SAM - 25/09 | Atelier Rock (Huy) : Turquoise · Purrses · Take 2 (dj set)

SAM - 25/09 | Motown (Bruxelles) : Senso · Dark Mattr

SAM – 25/09 | Entrepôt (Arlon) : Satchel Hart · Marcel · TBC

SAM – 25/09 | La Ferme (organisation AEM + Eristic Fuel) : Wolves Scream · Skål · Year Zero · The Guardians

SAM - 25/09 | Silly Concert : Aurel · Calumny (dj set)

SAM – 25/09 | Un Peu (Bruxelles) : La Fanfare des Minuscuuls

DIM – 26/09 | Ubuntu Loft (Louvain-la-Neuve) – organisation Motown (Bruxelles) : Angelo Moustafa · Poly Groove

Plus d’infos : www.courtcircuit.be