Bob Marley, Quand le roi du reggae fond pour la princesse du Gabon

Bob Marley - Survival [1980] Full Album - 11/05/2021
1 So much trouble in the world 2 Zimbabwe 3 Top Rankin 4 Babylon System 5 Survival 6 Africa Unite 7 One Drop 8 Ride Natty Ride 9 Ambush In The Night 10 Wake Up And Live